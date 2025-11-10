Бобслеисты из Московской области завоевали пять наград на Кубке России
Фото: [Федерация бобслея Московской области]
Подмосковные бобслеисты завоевали три медали в финале Кубка России по бобслею и скелетону — две золотые и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
На первом месте в состязаниях женских двухместных экипажей оказались Нина Клименко и Снежана Трофимец, в соревнованиях четырехместных мужских экипажей — квартет Ростислава Гайтюкевича, Александра Ефимова, Алексея Лаптева и Павла Травкина. Бронзовыми призерами стали Данила Курилин и Даниил Кулешов, которые выступали в четверке вместе со спортсменами Краснодарского и Красноярского краев. По итогам турнира в активе подмосковной сборной оказались три награды высшей пробы и две бронзовые медали.
Соревнования прошли на олимпийской санно-бобслейной трассе в Сочи, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».
