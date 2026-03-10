Боксеры из Подмосковья завоевали почти 20 медалей на всероссийских соревнованиях памяти Виктора Агеева

Подмосковная сборная завоевала 18 медалей на XXVI всероссийских соревнованиях по боксу памяти Виктора Агеева среди мужчин 19-40 лет, а также заняла первое место в неофициальном зачете. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, первые места в своих весовых категориях заняли Хасан Салохидинов (Королев, СШОР по боксу), Вячеслав Колясников (Чехов), Борис Шикунов (Подольск, СШОР по боксу) и Михаил Крюк (Балашиха, СШОР по боксу). Кроме того, спортсмен подмосковной СШОР по боксу Михаил Крюк выполнил норматив «Мастер спорта России».

Состязания прошли в Балашихе на базе СШОР им. Юрия Ляпкина в рамках федеральной программы «Спорт России», участниками стали 77 спортсменов из 25 регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.