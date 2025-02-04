Более 1 кг наркотиков нашли в квартире и гараже жителя Дубны

Жителя Дубны задержали за производство 1,2 кг наркотиков

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Фото: [ГУ МВД России по МО]

Жителя Дубны в возрасте 36 лет задержали за производство наркотиков для дальнейшего сбыта. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, злоумышленник занимался производством наркотиков растительного происхождения у себя в квартире и в арендованном гараже. В ходе осмотра помещений сотрудники полиции изъяли кусты растений, банки, пакеты и коробки с наркотическим веществом.

Как показала экспертиза, общая масса изъятых наркотиков составила более 1,2 кг.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас злоумышленник находится под стражей.

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