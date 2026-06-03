Более 1 млн жителей Подмосковья проверились на ВИЧ

В Московской области активно ведется работа по профилактике и раннему выявлению ВИЧ‐инфекции. Регион делает ставку на доступность диагностики: жители могут бесплатно и анонимно проверить свой статус в разных форматах — как в привычных медицинских учреждениях, так и в рамках мобильных акций.

В Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что пройти обследование на ВИЧ можно, в частности, в поликлиниках по месту прикрепления и в специализированном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом.

Регулярное тестирование позволяет выявить заболевание вовремя, начать необходимую терапию и сохранить продолжительность и качество жизни. С начала года обследование на ВИЧ в Подмосковье прошли более 1 млн человек — это почти на 30 тыс. больше, чем годом ранее.

Узнать подробнее о профилактике ВИЧ и графике работы пунктов тестирования можно на сайте hivmo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых больниц.