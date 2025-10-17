Более 100 человек приняли участие в слете Движения Первых в Подольске

В Подольске прошел муниципальный слет первичных отделений Движения Первых. В мероприятии, которое длилось три дня, приняли участие более 100 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пообщался с участниками регионального отделения движения.

Слет прошел в центре «Родина». В его рамках для участников провели мастер-классы, творческие мероприятия и состязания. Ребята обменивались опытом, обсуждали актуальные вопросы и идеи для развития молодежи.

Победителем конкурса команд стала СОШ № 32, конкурса лидеров — Карина Нодия из СОШ им. Героя РФ летчика-испытателя Н. Д. Куимова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил воспитанников инклюзивной школы-интерната «Абсолют» в Серпухове.