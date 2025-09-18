Губернатор Подмосковья навестил воспитанников инклюзивной школы-интерната «Абсолют» в Серпухове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил воспитанников инклюзивной школы-интерната «Абсолют» в п. Райсеменовское в Серпухове. В рамках визита он пообщался с детьми и педагогами.

«Школа открылась 11 лет назад по инициативе благотворительного фонда "Абсолют-Помощь". Мы со своей стороны поддержали проект, как и создание рядом семейного городка. Школа сделана с любовью и теплотой, с пониманием того, что разные дети должны чувствовать себя равными. Мы видим, что наставники, педагоги внедряют инновационные методики, создают комфортную поддерживающую атмосферу», — отметил губернатор.

В школе обучаются 187 детей из разных регионов страны, в том числе 14 детей — в режиме интерната. 95 ребят обучаются по основным образовательным программам, остальные — по различным вариантам адаптированных. Для каждого ребенка разработан индивидуальный образовательный маршрут, который раскрывает его способности.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ]

В школе работают 59 педагогов. На территории учреждения организовали ряд мастерских для дополнительных занятий и профессионального обучения. Это и столярная, и гончарная, и швейная, и автомобильная мастерские.

«У нас много детей с особенностями, порядка 70 имеют статус инвалида. Мы считаем, что в инклюзии медицина всегда должна быть рядом — поэтому у нас штат медицинских сестер, есть физиотерапия, массаж, соляная комната и т. д.», — рассказала директор школы Наталья Ильина.

На прилегающей территории обустроено 11 зон с различными функциями, в том числе зона для зона для развития координации.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ]

С 2020 года дети могут освоить в школе разные профессии. По окончании обучения им выдают соответствующие свидетельства. Выбрать можно из 10 специальностей. На каникулах для ребят организуют практику в различных компаниях.

Воспитанники школы активно участвуют в олимпиадах и чемпионатах профессионального мастерства, занимаются спортом. В прошлом учебном году 14 школьников стали лауреатами именной стипендии губернатора, двое — призерами муниципального этапа ВсОШ, шесть человек — призерами конкурсов профмастерства «Абилимпикс» и «Профессионалы».

Ранее сообщалось, что губернатор в рамках рабочей поездки в Серпухов навестил многодетную семью, в которой воспитываются приемные дети с особенностями развития.