Более 100 спортсменов примут участие в соревнованиях по конькобежному спорту в Коломне

В Подмосковье пройдут Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «На призы городского округа Коломна». В четверг, 6 ноября, на старт выйдут более 100 юниоров из 26 регионов России, а также из Белоруссии. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Для спортсменов подготовят дистанции 500, 1 тыс., 1,5 тыс. и 3 тыс. м, а также командные забеги-спринты, командные гонки и масс-старт. Прямую трансляцию можно найти на сайте.

Состязания откроют серию Кубков Союза конькобежцев России для юниоров, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России». Лучшие спортсмены по итогам четырех этапов примут участие в Первенстве России на отдельных дистанциях. Оно состоится в марте 2026 года в Москве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.