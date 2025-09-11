Более 11 тыс. ям устранили в Подольске с начала года

В Подольске с начала года было ликвидировано более 11 тыс. ям. Этот показатель на 46% превысил результат за аналогичный период прошлого года.

В Подмосковье план дорожного ремонта на этот год выполнен уже на 90%, отметили до этого в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Повысить темпы работ в Подольске удалось за счет увеличения числа бригад и спецтехники. Ремонт ведется в ежедневном режиме. Объекты выявляют в рамках еженедельного инспектирования улично-дорожной сети и по заявкам жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог, которые ведут к образовательным учреждениям региона.