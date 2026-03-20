Более 11 тыс. жителей Подмосковья получили право на бесплатную парковку в регионе

Более 11 тыс. жителей Подмосковья получили право на бесплатную парковку на платных стоянках региона. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Платные парковки начали функционировать в Подмосковье с ноября 2024 года. Сейчас их число превышает 260. Это около 11 тыс. машино-мест в 37 округах.

Право на бесплатную парковку в области получили свыше 10 тыс. членов многодетных семей, более 800 владельцев электромобилей и около 260 владельцев мототранспорта.

Порядка 800 жителей получили резидентские разрешения, в том числе 100 пользуются возможностью бесплатно парковаться ночью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о переходе дорожных служб на весенний период работы.