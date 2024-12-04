Более 133 тысяч аварий отработали в службе помощи при ДТП Подмосковья с января

Свыше 133 тысяч дорожных аварий было отработано в подмосковной службе помощи при ДТП с января уходящего года, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На горячую линию поступили обращения от участников примерно восемнадцати тысяч аварий, в стационарные центры — около пятидесяти двух тысяч ДТП.

Всего за указанный период в службе оказали помощь более чем 267 тысячам водителей.

На территории региона открыто шестнадцать стационарных центров службы помощи при ДТП. Обратиться за помощью можно с восьми часов утра до восьми часов вечера. Адреса представлены здесь.