Более 14 тыс. человек посетили новогоднюю ярмарку региональных брендов в Химках

В Химках в ТРЦ «МЕГА Химки» прошла новогодняя ярмарка региональных брендов, организованная областным центром «Мой бизнес», мероприятие собрало более 14,7 тыс. посетителей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В Московской области уже несколько лет работает программа «100% Подмосковье», направленная на поддержку региональных брендов. В этот раз выставка подмосковных брендов прошла в Химках. Ее участниками стали 22 областных компании», — отметила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках ярмарки для посетителей организовали девять творческих мастер-классов. Предприниматели продемонстрировали им новогодние подарки ручной работы, авторские декор и гастрономическую продукцию. Напомним, что предпринимателей поддерживают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», узнать подробнее о мерах поддержки бизнеса можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.