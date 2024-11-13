Более 14 тысяч заявлений на выплату вместо земельного участка поступило от многодетных семей Подмосковья

Многодетные семьи региона подали свыше четырнадцати тысяч заявлений на получение денежной выплаты вместо положенного им участка земли, передает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Подать заявление можно на областном сайте госуслуг в разделе «Соцподдержка». Сделать это могут семьи, стоящие в очереди на получение земли.

На рассмотрение заявки уходит до пятнадцати рабочих дней. Решение об оказании услуги поступит в личный кабинет заявителя.