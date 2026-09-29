Что не стоит есть перед сном: три продукта, которые вызывают отеки по утрам

Если утром лицо кажется припухшим, кольцо вдруг стало тесным, а на весах плюс килограмм, дело может быть в том, что вы съели перед сном. Особенно если ужин оказался соленым. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

Специалист подчеркнула, что поздний ужин обычно не приводит к отекам по утрам. Важно то, какие продукты человек съел и сколько соли в них было. Первое, что стоит ограничить вечером, — соленая рыба. В ней много натрия, а он задерживает воду в организме.

«Если вечером съесть много соленой рыбы, утром могут быть отеки. А если к ней добавить сыр, хлеб, соленья — соли за один прием пищи получается уже прилично много», — сказала Редина.

Второй вариант — колбаса и копчености. Они тоже часто содержат много соли. Кроме того, это довольно тяжелая еда для позднего вечера.

«Колбасу лучше вообще не есть в принципе, а перед самым сном тем более. Если очень хочется, можно съесть немного, но не на ночь», — отметила диетолог.

Иногда вечером хочется отдохнуть и заказать роллы. Но если есть их в позднее время и с соевым соусом, большое количество соли может дать о себе знать утром.

«Роллы — продукт не запрещенный. Но если съесть большую порцию вечером плюс несколько ложек соевого соуса, соли получается много. Утром можно проснуться с опухшим лицом», — рассказала Редина.

При этом отеки могут появляться вовсе не из-за еды. На них влияют жара, алкоголь, гормональные изменения, особенности питьевого режима. Иногда утренняя отечность может быть связана и с заболеваниями.

«Если человек периодически просыпается с отеками, проблема скорее всего не в еде. О причинах их появления нужно разбираться с врачом», — сказала специалист.

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