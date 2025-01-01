Более 1,5 тысячи человек приняли участие в «Манжосовской лыжной гонке» в Одинцово

Свыше полутора тысяч человек стали участниками «Манжосовской лыжной гонки» в Одинцово, передает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Для участников были доступны дистанции на шестьсот метров, 1,2 километра, три километра, шесть и восемнадцать километров.

Помимо массовых стартов прошел костюмированный забег на 1,2 километра. В этом году в нем поучаствовали Дед Мороз, Снегурочка, Мадам Брошкина и другие персонажи.

Кроме того, ветераны гонки надели на мероприятие ретро-костюмы и использовали раритетный инвентарь. К примеру, Александр Зарецкий использовал классические советские деревянные лыжи.