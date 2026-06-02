Более 150 выездов стройконтроля Московской области: как идет восстановление дома в Мариуполе

Строительные бригады из Московской области продолжают заниматься восстановлением многоквартирного дома на проспекте Строителей в Мариуполе. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Во время технической оценки было установлено, что часть здания — с 5-го по 8-й подъезды — находится в аварийном состоянии и подлежит сносу.

Работы велись одновременно в разных зонах одного и того же сооружения, имеющих совершенно разные условия. В сохранившейся части проходила замена инженерных систем, а также ремонт кровли, окон, наружных дверей и отделочные работы. Эта секция все время оставалась жилой. В то же время в разрушенной части велось новое строительство.

Были произведены бетонирование колонн и перекрытий, возведение наружных стен и внутренних перегородок. В новых секциях установлены окна и двери, а также смонтированы крыша и инженерные сети. Завершились фасадные работы, благодаря которым здание вновь приобрело целостный и законченный вид.

В проекте задействованы 31 специалист. Эксперты строительного контроля Подмосковья более 150 раз выезжали на объект, проверяя качество выполнения работ, соответствие проектным требованиям и соблюдение норм безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе планируется перевести в цифру основные муниципальные социальные услуги.