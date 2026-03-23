Более 160 тыс. учащихся Подмосковья получат выплаты на школьную форму в 2026 году

В Подмосковье в 2026 году выплаты на школьную форму получат 163 тыс. учащихся региона. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«У нас выстроена система ежегодной поддержки семей с детьми-школьниками. Особое внимание — многодетным семьям. Они ежегодно получают выплату на школьную форму — 3 тыс. рублей на каждого школьника. Если семья имеет низкие доходы, предусмотрена дополнительная выплата — еще 7 тыс. рублей. В 2026 году выплату на школьную форму планируется предоставить для 163 тыс. школьников», — рассказал он.

Также с текущего года многодетные семьи, дети которых учатся в школе в другом регионе, также смогут получать эту выплату.

Помимо этого, в регионе действует меры поддержки для семей первоклассников, в рамках которой детям дарят школьные рюкзаки со всем необходимым для учебы. В этом году такие подарочные наборы получат 2,5 тыс. детей.

В числе других мер поддержки для школьников — бесплатное горячее питание, возможность бесплатного посещения музеев для детей из многодетных семей, бесплатное посещение секций и кружков для детей участников СВО.

