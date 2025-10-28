Губернатор Подмосковья поздравил судебных приставов с наступающим профессиональным праздником

«Московская область растет, мы видим, как много всего происходит в нашем регионе. И каждый из нас должен делать все, чтобы человек чувствовал, что в Подмосковье, в нашей любимой стране, жить комфортно. И ваша лепта здесь очень заметна. Важно, чтобы каждый человек видел результат своей работы — и в ЖКХ, и в части взыскания алиментов — тоже чувствительная тема. Наша задача — грамотно организовать эти процессы. Можно, конечно, работать по старинке, шить исполнительные листы и т. д. Но мы благодарны, что вы не стесняетесь внедрять все, что касается цифры, скорости, потому что скорость в данном случае это еще и деньги», — сказал губернатор.

В ГУФССП России по Московской области работают более 2 тыс. человек, в том числе 756 судебных приставов-исполнителей. На каждого из них в 2025 году приходится около 8,6 тыс. исполнительных производств. За три квартала на исполнении в ведомстве их находилось почти 7,3 млн. За этот период благодаря работе судебных приставов в казну региона поступило 2,8 млрд руб.

«Мы находимся на высочайшем уровне взаимодействия с правительством Московской области. Хотелось бы сказать огромные слова благодарности губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за поддержку, за то чувство локтя, которое мы каждый день ощущаем. Сегодня мы чествуем отличившихся сотрудников, ну и, конечно, стараемся не забывать о наших ветеранах, которые бок о бок с нами несут службу», — сказал главный судебный пристав Подмосковья Андрей Тагаев.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 1/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 2/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 3/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 4/4

Одно из направлений совместной деятельности — взыскание долгов за коммунальные услуги. В регионе начала работать цифровая платформа, с помощью которой УК и РСО могут обратиться в суд онлайн. Это позволило снизило бумажный документооборот и нагрузку на судебные участки. Ожидается, что это поможет с каждым годом снижать задолженность за ЖКУ более чем на 20%.

В 2024 году судебные приставы взыскали 3,6 млрд руб. алиментов. За три квартала 2025-го — еще около 3 млрд руб. Также за два года приставы завершили 400 исполнительных производств о ликвидации самостроев в округах.

Губернатор вручил отличившимся сотрудникам областные награды. К примеру, начальник отдела — старший судебный пристав Коломенского районного отдела судебных приставов Максим Худенко получил орден Преподобного Сергия Радонежского.

