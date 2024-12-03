Более 17 тысяч тонн мяса крупного рогатого скота произвели в Подмосковье за три квартала года

Свыше семнадцати тысяч тонн мяса крупного рогатого скота было произведено на сельхозпредприятиях региона за девять месяцев уходящего года, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За указанный период производство скота на убой в живом весе в регионе выросло на 0,3% по сравнению с тремя кварталами прошлого года.

Поголовье чистопородного скота мясного направления в области превышает четыре тысячи голов. Самая распространенная порода — абердин-ангусская.