Более 2 тысяч специалистов для проведения государственной итоговой аттестации подготовили в Подольске
В Подмосковье подготовили специалистов для проведения ГИА
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Свыше 2 тысяч специалистов для проведения экзаменов в рамках государственной итоговой аттестации были подготовлены в Подольске. Об этом рассказали в администрации округа.
Для проведения испытаний в муниципалитете подготовили 27 пунктов для ОГЭ и 12 пунктов для ЕГЭ.
В частности были подготовлены члены экзаменационной комиссии, руководители и организаторы пунктов проведения испытаний, технические специалисты.
В муниципалитете 28 июня пройдут выпускные. Старт экзаменов запланирован на 23 мая.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии в области Центра математического образования.