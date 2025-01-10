Более 20 тыс. человек посетили выступления команды мотофристайла в праздники в Подмосковье

Около 23 тыс. человек посетили выступления команды мотофристайла FMX13 в период зимних праздников в Подмосковье, передает Министерство культуры и туризма Московской области.

Представления прошли в рамках проекта «Зимний фристайл-мотокросс» в восьми городских округах региона. Больше всего зрителей они собрали в Пушкино — четыре тысячи человек.

Руководитель команды — самый титулованный фристайл-мотокросс-райдер России Алексей Колесников. Сам спортсмен — из Коломны.