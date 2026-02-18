Более 200 участков проверили на соблюдение земельного законодательства в Подмосковье в январе
Земельные инспекторы Подмосковья за месяц проверили 225 участков
Фото: [Министерство имущественных отношений Московской области]
В Подмосковье в январе проверили 225 участков на соблюдение земельного законодательства. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Как отметил глава министерства Тихон Фирсов, основная цель — предотвратить нарушение, заранее проинформировав собственника земли обо всех рисках.
«Систематический мониторинг соблюдения закона формирует культуру добросовестного землепользования среди населения», - добавил министр.
Среди наиболее частых нарушений — нецелевое использование земли, самовольное занятие участка, неиспользование земли.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых правилах размещения НТО на частных землях.