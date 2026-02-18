Более 200 участков проверили на соблюдение земельного законодательства в Подмосковье в январе

Земельные инспекторы Подмосковья за месяц проверили 225 участков

Официально

Фото: [Министерство имущественных отношений Московской области]

В Подмосковье в январе проверили 225 участков на соблюдение земельного законодательства. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Как отметил глава министерства Тихон Фирсов, основная цель — предотвратить нарушение, заранее проинформировав собственника земли обо всех рисках.

«Систематический мониторинг соблюдения закона формирует культуру добросовестного землепользования среди населения», - добавил министр.

Среди наиболее частых нарушений — нецелевое использование земли, самовольное занятие участка, неиспользование земли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых правилах размещения НТО на частных землях.

Актуально
Подмосковье
Министерство имущественных отношений Московской области