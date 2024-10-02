Более 21 тысячи подростков трудоустроились в Подмосковье с начала года, передает Министерство социального развития Московской области. Ребята работали вожатыми, программистами, библиотекарями.

При устройстве на работу с подростком заключают трудовой договор и вносят запись в трудовую книжку. Если ребенок устраивается по направлению Центра занятости населения, он может получить матпомощь.

Если подростку до 16 лет, он может работать не более 24 часов в неделю, если от 16 до 18 лет — максимум 35 часов в неделю. Если подростки совмещают работу с учебой, то им можно работать до 12 и до семнадцати с половиной часов в неделю соответственно.