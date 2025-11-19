Более 250 человек посетили фестиваль КВН в Подольске

Фестиваль КВН прошел в Подольске. Мероприятие было организовано комитетом по делам молодежи администрации городского округа. Его посетили более 250 зрителей.

За победу в фестивале КВН боролись пять команд. Выступления оценивало жюри, в состав которого вошли продюсеры, театральные режиссеры, актеры, специалисты молодежных общественных объединений.

По итогам фестиваля победу одержала команда «Девчонки ТОП» из колледжа «АКАДЕМИЯ ТОП». Также в номинации «Актерское мастерство» победил Тимофей Рыбаков из команды «Девчонки ТОП», а награду за лучшую шутку получила команда «Генератор Хаоса» из Московского областного современного колледжа.

