Более 250 человек посетили фестиваль КВН в Подольске
Фото: [t.me/podolskadm]
Фестиваль КВН прошел в Подольске. Мероприятие было организовано комитетом по делам молодежи администрации городского округа. Его посетили более 250 зрителей.
В Подмосковье выросло число заявок на обучение в колледжах, рассказал до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.
За победу в фестивале КВН боролись пять команд. Выступления оценивало жюри, в состав которого вошли продюсеры, театральные режиссеры, актеры, специалисты молодежных общественных объединений.
По итогам фестиваля победу одержала команда «Девчонки ТОП» из колледжа «АКАДЕМИЯ ТОП». Также в номинации «Актерское мастерство» победил Тимофей Рыбаков из команды «Девчонки ТОП», а награду за лучшую шутку получила команда «Генератор Хаоса» из Московского областного современного колледжа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об СПО-фестивале по кибербезопасности, участниками которого стали студенты колледжей.