В Кибердоме Подмосковья студенты учатся отражать реальные кибератаки

В Кибердоме проходит СПО-фестиваль по кибербезопасности, где студенты колледжей отрабатывают реальные сценарии защиты цифровой инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня в Кибердоме проходит СПО-фестиваль для студентов колледжей — киберучения по защите реальных объектов. От Подмосковья здесь 60 участников из 8 учебных заведений — Физтех-колледжа из Долгопрудного, Ногинского, Раменского, Подольского колледжей, „Энергии“ из Реутова, „Московии“ из Домодедово, Ступинского техникума и колледжа „Коломна“, — отметил Андрей Воробьев.

Участники защищают цифровые системы, моделирующие инфраструктуру транспорта, здравоохранения и банковской сферы. За два года Кибердом стал площадкой для подготовки молодых специалистов, которые формируют будущее российской кибербезопасности. Глава региона отметил, что цифровизация ускоряет многие процессы — от госуслуг до ЖКХ, но вместе с этим увеличивает уязвимость систем.П

По словам губернатора Московской области, за девять месяцев 2025 года на российские интернет-ресурсы пришлось более 560 тыс. DDoS-атак. В Подмосковье с 2023 года действует система поиска уязвимостей для свыше 1 тыс. официальных сайтов. За год специалисты предотвратили около 450 тыс. сетевых атак и заблокировали 600 DDoS-попыток, направленных на региональную ИТ-инфраструктуру.

Для противодействия киберугрозам в регионе активно развивают профильное образование. Подмосковные колледжи, ИТ-классы и центры «IT-куб» готовят специалистов, для которых безопасность цифровых систем становится не просто профессией, а образом мышления. Сейчас такие центры работают в Подольске, Клину, Ленинском округе, Электростали и Химках.

