Более 250 «опасных» троп ликвидировали вдоль ж/д путей в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала этого года устранили свыше 250 «опасных» троп, расположенных вдоль железнодорожных путей. О ходе работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в более чем 40 округах региона. На участках были установлены ограждения, общая протяженность которых составляет около 1 км. При этом порядка 600 м ограждений — железобетонные.

В регионе с января зафиксировали 127 случаев гибели людей на железной дороге. В их числе — 62 случая, которые произошли во время перехода ж/д по необорудованным переходам. Это число снизилось по сравнению с 2024 годом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как ИИ помогает держать на контроле безопасность пассажиров на железной дороге.