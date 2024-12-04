Более 26 тысяч исследований по выявлению чумы свиней провели в Подмосковье с начала года

Свыше 26 тысяч исследований по выявлению африканской и классической чумы свиней провели в Подмосковье с начала текущего года, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, общее число проведенных исследований составило 26,4 тысячи. В их числе — 22,6 тысячи исследований на африканскую чуму и 3,7 тысячи исследований на классическую чуму свиней.

Как напомнили в министерстве, речь идет об опасном заболевании, которое в большинстве случаев приводит к гибели животных. При возникновении первых симптомов заболевания хозяйство закрывают на карантин.