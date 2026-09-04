Губернатор Подмосковья посетил открывшийся в Балашихе адаптивный фитнес-клуб «Крылья»

«Хочу поблагодарить за инициативу вас, вашу семью. Мы договаривались, что обязательно поддержим вашу идею. Вы — человек, который искренне хотел создать центр для восстановления наших ребят, вернувшихся с СВО, и всех тех, кто сегодня нуждается в профессиональной помощи. Спасибо также работающим здесь инструкторам, потому что реабилитация — это непростой труд. Но всегда радует, когда есть реальная динамика, когда видишь результат. Это, наверное, и есть самая большая награда в вашей работе. Надеюсь, что все необходимое здесь есть. Самое главное — чтобы рядом были профессионалы, которые смогут ставить людей на ноги и вдохновлять, ведь это не только физическая реабилитация, но и важнейшая психологическая поддержка», — подчеркнул губернатор.

Шерстнев является кадровым военным, который с первых дней принимал участие в специальной военной операции. Во время боя тяжелый осколок попал ему в поясницу и повредил спинной мозг, его ноги сразу же отказали, однако, он продолжал командовать подразделением до самого конца. За мужество и героизм старший сержант награжден медалью Суворова.

Во время собственного восстановления ветеран придумал проект уникального адаптивного фитнес-зала, чтобы дать возможность ветеранам СВО и людям с ОВЗ укреплять здоровье, поддерживать форму и проходить реабилитацию в родном городе. Об этом он рассказал в программе «Будем жить!» на Первом канале, в которой принимал участие Андрей Воробьев. Губернатор поддержал инициативу и оказал помощь в реализации проекта. Поддержка региона позволила подобрать помещение для клуба на улице Солнечной в Балашихе. Его отремонтировали, создали доступный вход, санитарную комнату и раздевалку. В 2026 этом году проект получил областной грант — почти 4,5 млн рублей, более половины которого было направлено на оборудование. Клуб оснастили силовыми тренажерами, реабилитационными брусьями, вертикализатором, специальной дорожкой для адаптивных занятий, роботизированным аппаратом для восстановления двигательной активности.

У Виктора Шерстнева уже есть опыт реализации важных социальных проектов — в 2023 и 2025 годах он становился лауреатом губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело» в номинации «Герой в тылу». Игорь Брынцалов подчеркнул, что открытие одного центра — это, безусловно, большое событие, но для Московской области, это часть огромной системной работы. Он напомнил, что на уровне региона выстроен целый комплекс мер поддержки, которые охватывают все сферы — от льгот и выплат до реальной помощи в трудоустройстве.

Глава Балашихи Сергей Юров отметил социальную значимость этого проекта. Он отметил, что в клубе ребята общаются, социализируются, становятся увереннее в себе и получают новые возможности для развития.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.