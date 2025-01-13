Более 3 млрд руб. поступило в бюджеты округов Подмосковья за нецелевое использование земли в 2024 году

Как напомнили в ведомстве, за использование земли не по назначению грозит повышение ставки земельного налога в пять раз — с 0,3% от кадастровой стоимости до 1,5%.

В 2024 году по повышенной налоговой ставке поступило 3,1 млрд руб. налогов, в целом за последние три года — более 6,9 млрд руб.

Если после повышения налоговой ставки нарушение на земле было устранено, об этом нужно сообщить в отдел муниципального земельного контроля. Когда сотрудники ведомства подтвердят факт устранения нарушения, информация об этом поступит в налоговые органы, и ставка снизится.