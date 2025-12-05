Более 30 медалей завоевала сборная Подмосковья в финале чемпионата «Профессионалы»

Сборная Подмосковья получила 31 медаль в финале чемпионата «Профессионалы», сообщает Министерство образования Московской области. Команда вошла в топ-5.

Финал чемпионата прошел в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие более 280 представителей 89 регионов РФ и 30 стран. Они соревновались по 30 компетенциям.

В состав сборной Подмосковья вошли 11 студентов колледжей. Они состязались в 11 компетенциях.

Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии в размере от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

