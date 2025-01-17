Более 300 млн руб. направят на выплаты по социальному контракту в Подмосковье в 2025 году

В этом году на выплаты по социальным контрактам в Подмосковье предусмотрели свыше 300 млн руб., передает Министерство социального развития Московской области.

В прошлом году указанной мерой поддержки воспользовались около 1,5 тыс. жителей региона. Подать соответствующую заявку можно на сайте госуслуг Подмосковья.

Заключить соцконтракт могут жители с низким доходом, который не превышает прожиточный минимум за три месяца. В 2025 году прожиточный минимум на душу населения составляет 19,3 тыс. руб.

Максимальный размер поддержки по соцконтракту составляет 350 тыс. руб. Ежемесячные выплаты для поиска работы равны прожиточному минимуму для трудоспособного населения — 21 тыс. руб.