Более 300 «народных троп» к социальным объектам благоустроят в Подмосковье в этом году

В Московской области активно развивают пешеходную инфраструктуру: в текущем году обустроят свыше 650 «народных троп». Ключевая цель инициативы — сделать ежедневные маршруты жителей удобнее и безопаснее, обеспечив комфортный доступ к популярным объектам. Программа «Пешком» работает по принципу реальной потребности: новые маршруты создают там, где они действительно востребованы населением.

Как сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, на текущий момент сформирован перечень из 313 троп, ведущих к социально значимым объектам:

130 маршрутов проложат к школам;

64 тропы свяжут жилые районы с детскими садами;

59 маршрутов приведут к остановочным павильонам;

16 троп обеспечат удобный подход к медицинским учреждениям;

15 маршрутов направят к паркам и скверам;

12 троп свяжут микрорайоны с железнодорожными станциями;

11 маршрутов пройдут к иным образовательным организациям;

6 троп приведут к домам культуры.

Помимо создания новых маршрутов, специалисты займутся масштабным обновлением покрытия в муниципалитетах. Так, изношенную тротуарную плитку заменят на современное асфальтовое покрытие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благоустройство Центрального парка в Щелкове завершится осенью.