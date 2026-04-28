Более 300 «народных троп» к социальным объектам благоустроят в Подмосковье в этом году
В Московской области активно развивают пешеходную инфраструктуру: в текущем году обустроят свыше 650 «народных троп». Ключевая цель инициативы — сделать ежедневные маршруты жителей удобнее и безопаснее, обеспечив комфортный доступ к популярным объектам. Программа «Пешком» работает по принципу реальной потребности: новые маршруты создают там, где они действительно востребованы населением.
Как сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, на текущий момент сформирован перечень из 313 троп, ведущих к социально значимым объектам:
- 130 маршрутов проложат к школам;
- 64 тропы свяжут жилые районы с детскими садами;
- 59 маршрутов приведут к остановочным павильонам;
- 16 троп обеспечат удобный подход к медицинским учреждениям;
- 15 маршрутов направят к паркам и скверам;
- 12 троп свяжут микрорайоны с железнодорожными станциями;
- 11 маршрутов пройдут к иным образовательным организациям;
- 6 троп приведут к домам культуры.
Помимо создания новых маршрутов, специалисты займутся масштабным обновлением покрытия в муниципалитетах. Так, изношенную тротуарную плитку заменят на современное асфальтовое покрытие.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благоустройство Центрального парка в Щелкове завершится осенью.