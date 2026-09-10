Ученые выявили неожиданный фактор риска для сердца

Всего несколько часов на улице в условиях смога могут незаметно перегрузить сердце и нервную систему, которые регулируют его ритм, — к такому выводу пришли ученые, проанализировав данные десятков исследований. Об этом сообщает BMC Public Health.

В журнале BMC Public Health опубликован обзор, в котором специалисты объединили результаты 27 ранее вышедших работ. Все они касались связи загрязнения воздуха с вариабельностью сердечного ритма. Этот показатель отражает изменения интервалов между последовательными ударами сердца и служит индикатором работы вегетативной нервной системы и реакции организма на физиологический стресс.

Оказалось, что уже примерно после трех часов воздействия даже относительно невысоких уровней загрязнения воздуха вариабельность ритма начинала небольшим, но статистически значимым образом снижаться. Ученые предполагают: какое-то время организм способен компенсировать вредное воздействие, однако затем нагрузка на нервную систему и механизмы регуляции сердца начинает расти. Ранее снижение этого показателя связывали с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений.

Авторы подчеркивают: обнаруженные изменения сами по себе не означают развитие болезни сердца, а лишь указывают на физиологический стресс. Но результаты особенно важны для людей, которые много времени проводят на улице, и для пациентов с уже существующими сердечно-сосудистыми проблемами.

Ранее врач назвал привычку, которая разрушает отдых во время сна.