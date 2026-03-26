Более 33 тыс. тонн тепличных овощей собрали в Подмосковье с начала 2026 года

В подмосковных тепличных комплексах с начала 2026 года собрали более 33,5 тыс. тонн овощей. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Большая часть урожая пришлась на огурцы — их собрали 22,4 тыс. тонн. Также было собрано 10,5 тыс. тонн помидоров и 509 тонн зелени.

В регионе теплицы занимают 228 га. В числе наиболее крупных хозяйств — ООО «Агрокультура Групп» в Кашире, ООО «Луховицкие овощи» в Луховицах и ООО «Центральный маркет» из Электростали. В них собрали порядка 18,4 тыс. тонн, 8,3 тыс. тонн и 3,1 тыс. тонн овощей соответственно.

