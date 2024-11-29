Более 340 километров пути отремонтировали на МЖД в этом году
Фото: [МЖД]
С начала текущего года на Московской железной дороге провели ремонт более чем на 341 километре пути, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
В числе наиболее протяженных участков ремонта в Подмосковье: «Виноградово — Воскресенск», «Поварово-3 — Манихино», «Яганово — Блокпост 61 км», «Чисмена — Волоколамск», «Куровская — Авсюнино», «Гжель — Куровская».
В рамках ремонта большую часть работ проводили по методу «закрытого перегона». Благодаря этому удавалось достичь высокого уровня производительности и сконцентрировать все ресурсы для проведения ремонта максимально оперативно.