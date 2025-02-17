Более 3,5 млн поездок по детскому тарифу совершили в такси Подмосковья в 2024 году

В автомобилях такси в Подмосковье по итогам прошлого года было зафиксировано свыше 3,5 млн поездок по детскому тарифу. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Указанный показатель составляет примерно 3% от общего числа поездок.

Как напомнили в министерстве, детей в возрасте до 12 лет необходимо перевозить только в специальном удерживающем устройстве. Автомобили, работающие по детскому тарифу, должны быть оборудованы детскими креслами, а их водители должны пройти специальное обучение.

Если пассажир при выборе тарифа не сообщает о перевозке детей, водитель может отказаться от поездки.