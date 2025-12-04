Более 35 млн руб. на технологические разработки в молочной отрасли получила компания в Подмосковье
В Подмосковье на техразработки в молочной отрасли направили 35,5 млн рублей
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье на технологические разработки в молочной отрасли направили 35,5 млн руб. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Получателем субсидии стала компания ООО «Зеленые линии», которая входит в состав холдинга АО «Союзснаб».
Благодаря гранту компания смогла покрыть затраты на разработку и запуск в производство новых штаммов замороженных заквасочных культур для молочной отрасли.
