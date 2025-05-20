Более 3,5 тыс. подольчан приняли участие в «Ночи музеев»

Подольск активно поддержал всероссийскую акцию «Ночь музеев», которая продлилась два дня. За это время около 3,5 тыс. человек бесплатно посетили выставки, концерты, экскурсии и мастер-классы в городских учреждениях культуры.

Ключевыми событиями акции стали пешеходные экскурсии, образовательные программы и экологический квест от Историко-мемориального музея-заповедника «Подолье»; экспозиции «Мир самоцветов» и «Мир глазами художников» от Подольского выставочного зала; экспозиция с подлинными военными наградами и скульптурами от Климовского краеведческого музея.

Все желающие могли научиться кружевоплетению, посетить патриотическую экскурсию «Мы должны это помнить!» и концерт для клавесина.

Ранее сообщалось, что в Подольске активисты создали музей микрорайона Силикатная.