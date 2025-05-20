В Подольске активисты создали музей микрорайона Силикатная

В подмосковном Подольске энтузиасты организовали музей, посвященный истории микрорайона Силикатная. Инициаторами проекта стали сотрудники библиотеки № 2 и участники краеведческого клуба «Ищем корни».

Работа над музеем началась с изучения местных архивов, хранящихся в библиотеке. Затем активисты отправились в экспедиции по домам старожилов, подняли документы в городских архивах и собрали коллекцию артефактов. Все находки теперь хранятся в специально оборудованной музейной комнате при библиотеке.

Основные экспозиции включают фотографии, документы, личные вещи участников Великой Отечественной войны, а также элементы снаряжения и трофеи.

Также представлен бюст летчицы Полины Осипенко — отреставрированный активистами памятник, который раньше находился на Силикатной и символизирует развитие авиации в начале XX века.

В «Уголке рукодельницы» представлена подольская швейная машинка «Зингер», традиционные костюмы и предметы быта. В «Ретрокомнате» воссоздан интерьер середины XX века. Также организована выставка о чаепитии.

Ранее сообщалось, что в Подольск прошел «Сиреневый фестиваль». Его посетили более 1 тыс. человек.