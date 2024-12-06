Более 3,5 тысячи ДТП с погибшими и ранеными произошло в Подмосковье с начала года

Свыше трех с половиной тысяч дорожных аварий с погибшими и ранеными произошло в Подмосковье за период с января по ноябрь 2024 года, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как отметили в ведомстве, этот показатель на 4% ниже результата за аналогичный период прошлого года. Помимо этого, на 3% сократилось число жертв, на 6% — число раненых.

Самым частым видом дорожных аварий в ноябре стали наезды на пешеходов. Их фиксировали и на пешеходных переходах, и вне зоны их действия. Кроме того, нередко происходили столкновения транспортных средств, съезды с проезжей части. В большинстве случаев причиной ДТП становилось превышение скорости.

В целях повышения безопасности на дорогах в Подмосковье проводят мероприятия по обустройству дорог элементами безопасности. В регионе уже завершилась программа на 2024 год по строительству тротуаров и линий освещения.