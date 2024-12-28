Более 4 тысяч нарушений в сфере таксомоторных перевозок пресекли в Подмосковье с начала года

Свыше четырех тысяч нарушений в сфере таксомоторных перевозок пресекли в Подмосковье с начала 2024 года, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В общей сложности в регионе с января проверили свыше 23 тысяч автомобилей. В большинстве случаев нарушения были связаны с отсутствием путевого листа о прохождении осмотров и фонаря оранжевого цвета.

Около трех тысяч водителей занимались перевозками без разрешения. Машины таких нарушителей отправляли на штрафстоянки, а на таксистов заводили административные дела — более 18 тысяч за год.

В целом число нарушений в 2024 году снизилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.