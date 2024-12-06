Более 40 миллиардов рублей направят на поддержку пенсионеров в Подмосковье в 2025 году

Свыше сорока миллиардов рублей будет направлено на поддержку пенсионеров в регионе в следующем году, передает Министерство социального развития Московской области.

«Эти средства будут направлены на различные программы, включая социальные выплаты, доплаты к пенсии и компенсацию за ЖКУ», - рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

По ее словам, в области меры соцподдержки получают порядка двух миллионов пожилых граждан.

Помимо основных мер поддержки пенсионерам доступна реабилитация в социальных центрах, отдых в санатории, бесплатная транспортировка на диспансеризацию. Кроме того, в области активно реализуется программа «Активное долголетие».