Более 40 миллиардов рублей направят на поддержку пенсионеров в Подмосковье в 2025 году
Фото: [Министерство социального развития МО]
Свыше сорока миллиардов рублей будет направлено на поддержку пенсионеров в регионе в следующем году, передает Министерство социального развития Московской области.
«Эти средства будут направлены на различные программы, включая социальные выплаты, доплаты к пенсии и компенсацию за ЖКУ», - рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
По ее словам, в области меры соцподдержки получают порядка двух миллионов пожилых граждан.
Помимо основных мер поддержки пенсионерам доступна реабилитация в социальных центрах, отдых в санатории, бесплатная транспортировка на диспансеризацию. Кроме того, в области активно реализуется программа «Активное долголетие».