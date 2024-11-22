Более 400 человек обратились на детский телефон доверия в Подмосковье за месяц

Более 400 человек позвонили на детский телефон доверия в Подмосковье за месяц, передает Министерство социального развития Московской области. Чаще всего несовершеннолетних волновали вопросы принятия себя.

Помимо этого, в числе самых частых вопросов — сложности при общении со сверстниками и конфликты с родителями.

На детский телефон доверия часто звонят подростки в возрасте от 13 до 16 лет. Это дети, запутавшиеся в себе, в своей личности или в своих стремлениях, отметила руководитель службы Евгения Зеленина.

Номер детского телефона доверия: 8 (800) 2000-122. Служба работает круглосуточно и анонимно.