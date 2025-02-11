Более 400 км ЛЭП построит и реконструирует «Мособлэнерго» в 2025 году

Предприятие «Мособлэнерго» в этом году построит и реконструирует 455 км линий электропередачи. О планах предприятия рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Работы проведут по инвестиционной программе по обеспечению жителей региона качественным электроснабжением. В ее рамках также возводят и модернизируют трансформаторные подстанции и распределительные пункты.

В 2023 году возвели более 214 км ЛЭП и выдали свыше 147 МВА дополнительной трансформаторной мощности. В прошлом году ввели порядка 279 км ЛЭП и обеспечили около 190 МВА мощности.