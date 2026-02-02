Более 400 подростков Подмосковья получили свои первые паспорта в январе
Фото: [Администрация м.о. Чехов]
Свыше 400 подмосковных подростков получили свои первые паспорта в рамках торжественной церемонии за месяц. Итоги месяца подвели в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«За первый месяц нового года 407 юных жителей Московской области получили свой первый паспорт гражданина РФ в торжественной обстановке», — говорится в сообщении министерства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев перед Новым годом вручил паспорта 30 школьникам из 14 муниципалитетов Московской области.