Более 400 подростков Подмосковья получили свои первые паспорта в январе

Официально

Фото: [Администрация м.о. Чехов]

Свыше 400 подмосковных подростков получили свои первые паспорта в рамках торжественной церемонии за месяц. Итоги месяца подвели в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«За первый месяц нового года 407 юных жителей Московской области получили свой первый паспорт гражданина РФ в торжественной обстановке», — говорится в сообщении министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев перед Новым годом вручил паспорта 30 школьникам из 14 муниципалитетов Московской области.

