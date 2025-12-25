Губернатор Подмосковья вручил школьникам первые паспорта гражданина РФ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил первые паспорта гражданина Российской Федерации юным жителям Подмосковья, торжественная церемония прошла в Доме Правительства Московской области. Ее посетили школьники, которые добились успехов в учебе, проявили себя в творчестве, спорте, общественных проектах, в том числе дети участников специальной военной операции – всего 30 человек из 14 округов.

«Здесь присутствуют девчонки и ребята, которые играют заметную роль в жизни Подмосковья – показывают хорошие результаты в учебе, на спартакиадах, школьных олимпиадах или просто делают очень важные, добрые и всегда бескорыстные дела. Хочу сказать, что мы очень ценим и дорожим теми, кто живет в таком неравнодушии, кто не устает проявляться в самом разном возрасте», – обратился к ребятам губернатор.

Он также пожелал им успехов в преддверии наступающего Нового года.

Паспорт, например, вручили Елисею Шалапскому из Орехово-Зуевского округа, который отлично учится, а также занимается волонтерской деятельностью и увлекается пилотированием и программированием дронов. Кроме того, документ получила восьмиклассница Дарья Астафьева из Лобни – она показывает высокие результаты в учебе и участвует в олимпиадах различного уровня, а также увлекается танцами.

«Я участвовала в олимпиаде по астрономии им. Струве, являюсь призером регионального этапа, а также принимала участие в некоторых хореографических конкурсах, в том числе международных. Вручение паспорта для меня – значимое событие, которое я очень долго ждала», – рассказала школьница.

Некоторые из учеников рассказали губернатору, что планируют поступать в колледж после девятого класса. Воробьев подчеркнул, что в последнее время молодежь стала чаще отдавать предпочтение прикладным специальностям.

«У нас в Подмосковье в этом году порядка 60% ребят, то есть больше половины, идут в колледжи. У многих запрос и желание работать есть уже в вашем возрасте. <...> После окончания колледжа у тебя может возникнуть запрос на получение высшего образования. И, конечно, наша задача, чтобы тот, кто закончил колледж, имел возможность дальше себя развивать, совершенствовать уже в университете», – сказал губернатор.

