Более 450 тыс. человек примут участие в Неделе функциональной грамотности в Подмосковье

В Подмосковье в региональной Неделе функциональной грамотности в Подмосковье примут участие более 450 тыс. человек — школьников и педагогов. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Неделя пройдет с 8 по 12 декабря. В ее рамках будут проходить вебинары, практикумы, мастер-классы и открытые уроки для педагогов. Для школьников проведут игры, викторины, конкурсы, экскурсии, встречи с учеными, предпринимателями и специалистами различных сфер

«Неделя функциональной грамотности стала традиционным мероприятием для образовательного сообщества. В Московской области она пройдет в пятый раз», - отметили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников региона, которые показали высокие результаты на олимпиадах.