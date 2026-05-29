Более 470 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в голосовании за объекты благоустройства

Более 470 тыс. жителей Подмосковья приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Стать участником голосования могут все жители в возрасте от 14 лет. Отдать свой голос можно до 12 июня включительно. В этом году на голосование выставили 281 территорию в 56 округах Подмосковья.

Проголосовать жителям помогают «Волонтеры Подмосковья». Волонтерский корпус насчитывает уже более 4 тыс. человек. Все они прошли соответствующее обучение.

«Такая поддержка делает голосование по-настоящему доступным для каждого. Благодаря помощи волонтеров свой выбор сделали свыше 166 тыс. жителей Московской области. Спасибо ребятам за неравнодушие и вклад в развитие Подмосковья!» — отметила министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей принять участие в указанном голосовании.