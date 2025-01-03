Более 5 тысяч жителей Подмосковья прошли бесплатное обучение благодаря кадровому центру

«В прошлом году 5 067 жителей Московской области успешно прошли бесплатное обучение благодаря Кадровому центру Подмосковья», - рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

Из числа нетрудоустроенных жителей обучение прошли свыше двух тысяч человек. Из них четыре сотни человек уже нашли работу.

Обучение было доступно, в том числе в рамках нацпроекта «Демография». По различным его направлениям на курсы направили две с половиной тысячи человек. Также доступна программа для жителей в возрасте от 50 лет. В прошлом году ей воспользовались 217 человек. Еще одна программа доступна для женщин, которые находятся в декрете. За год ей воспользовались 389 женщин.