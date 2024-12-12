Более 50 кустов конопли обнаружили полицейские у двоих жителей Пушкино

Пятьдесят два куста конопли и около килограмма наркотиков нашли сотрудники полиции у двоих жителей Пушкино в возрасте 47 и 50 лет. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленников задержали в одном из домов в поселке Клязьма. В ходе осмотра помещения правоохранители обнаружили 52 куста конопли и 14 пакетов с веществом растительного происхождения, которое оказалось марихуаной.

На граждан завели уголовное дело. В настоящее время оба находятся под стражей.