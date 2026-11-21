На фотографиях девушка позирует в шубе, лифе, микрошортах и парике. Под публикацией Эрвин оставила интригующую запись.

«Всем, кого я успела выбесить за эти 11 месяцев, — у меня остался еще один месяц. Не переключайтесь», — написала она.

Пользователи сразу заметили сходство Эрвин с прошлой женой Цекало — 62-летней певицей Лолитой Милявской. Многие отметили, что Дарина копирует образ российской артистки.

Напомним, Цекало и Лолита познакомились в 1985 году в Одесской филармонии, создали кабаре-дуэт «Академия» и были вместе с 1988 по 2000 годы. В 1999 году они поженились, но вскоре развелись. Тогда же распался и их творческий союз.

С Эрвин продюсер познакомился в 2018 году, а через год они сыграли свадьбу в Беверли-Хиллз. Ради возлюбленной Цекало переехал в США ради. В августе он подарил Эрвин квартиру за $1,32 млн.

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